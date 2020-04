Ein Rezept für zwei große Bowls von Daniela Kircher, Ernährungsberaterin aus Fulda.

Zutaten:

100 g Kichererbsen aus der Dose

50 g Kohlrabi

6 Radieschen

1/2 Zwiebel

1 Schälchen Kapuzinerkresse oder Kresse

100 g Champignons

100 g grüner Spargel

1 Scheibe Vollkornbrot

Etwas Rapsöl

Olivenöl

Zutaten für das Dressing:

4 EL Jogurt

2 EL Balsamico bianco

1 EL Olivenöl oder Leinöl

etwas Senf

Pfeffer, Salz

Zutaten für den Spinatsalat:

50 g Babyspinat

½ Schote Rote Paprika

6 Cocktailtomaten

50 g Fetakäse

20 g Walnüsse

Zutaten für das Dressing:

2 EL Balsamico bianco

2 EL Olivenöl

etwas Senf

Pfeffer, Salz

Zubereitung:

Die Kichererbsen abtropfen lassen. Den Spinat waschen. Die Kohlrabi schälen und raspeln. Paprika, Radieschen, Tomaten, Zwiebel waschen, putzen und klein schneiden. Die Pilze putzen und in Scheiben schneiden.

Den Spargel waschen, die Enden abschneiden und in drei Zentimeter lange Stücke schneiden. Pilze und Spargel etwa drei Minuten in Olivenöl anbraten.

Das Vollkornbrot würfeln und in einem Teelöffel voll Rapsöl knusprig braten. Den Fetakäse und die Walnüsse mit einer Gabel zerdrücken.



Die Zutaten für das Dressing mixen.



Die Zutaten für den Spinatsalat mischen und mit dem Dressing vermengen.

Die anderen Gemüsesorten und die Kichererbsen getrennt in die Bowl (Schüssel) geben und mit dem Dressing beträufeln. Kresse und Croutons drüberstreuen. Den Spinatsalat ebenfalls in die Schüssel geben und mit dem Fetakäse und den Walnüssen bestreuen.



Nährwerte pro Portion (520 Gramm): 404 Kalorien, 58 g Kohlenhydrate, 18 g Eiweiß, 10 g Fett.



