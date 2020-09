Ein Rezept von Oliver Heberlein, "Falkenstein Grand" in Königstein am Taunus.

Zutaten:

500 g Hokkaido Kürbis

100 g rote Zwiebeln

50 g Staudensellerie

10 g frischer Ingwer

2 Stangen Zitronengras in Ringe geschnitten

Fruchtfleisch einer ½ reifen Mango, in Würfel geschnitten

frische Chili-Schote in feine Ringe geschnitten

1 l Kokosmilch

1,5 l Gemüsefond

Salz, Pfeffer, fruchtiges Curry, Limettensaft

3 EL Erdnussöl

Zubereitung:

Rote Zwiebeln, Staudensellerie und Ingwer in feine Scheiben schneiden und in Erdnussöl anschwitzen. Kürbis und Mango grob würfeln, Chili und Zitronengras in feine Ringe schneiden und dazu geben. Mit Curry, Salz und Pfeffer würzen und Limettensaft dazugeben. Mit Kokosmilch und Gemüsefond angießen und etwa 30 Minuten langsam köcheln lassen. Die Suppe mixen und anschließend durch ein feines Sieb passieren. Die Suppe abschmecken und vor dem Servieren mit einem Stabmixer aufschäumen.



Sendung: hr-fernsehen, "hallo hessen", 08.09.2020, 16:00 Uhr