Ein Rezept für 8 - 10 Törtchen von Theresa Mendel, "Patisserie Mendel", Weinheim.

Zutaten:

für den Mürbeteig:

50 g Zucker

100 g Butter oder Margarine, Zimmertemperatur

160 g Weizenmehl

1 Eigelb

für die Schmandfüllung:

400 g Schmand

1 Ei

40 g Zucker

10 g Speisestärke

für die Kirschfüllung:

1 Glas Schattenmorellen 370 ml, davon 145 ml Saft auffangen

20 g Zucker

25 g Speisestärke

für die Butterstreusel:

75 g Zucker

75 g Butter

120 g Mehl

Zubereitung:

Für den Mürbeteig Butter und Zucker in einer Schüssel mit einem Handrührgerät oder per Hand verkneten, bis sich beides gut miteinander verbunden hat. Anschließend Mehl und Ei zufügen und alles zu einem glatten Teig verkneten. Der Teig sollte eine Stunde im Kühlschrank ruhen. Nach dem Kühlvorgang wird der Teig dünn ausgerollt und in die gefetteten Tarteletteförmchen gelegt. Für die Kirschfüllung werden die Kirschen auf ein Sieb geben und der Saft wird aufgefangen. Saft und Zucker in einem Topf zum Kochen bringen. Die Speisestärke mit etwas kaltem Kirschsaft anrühren. Sobald der Kirschsaft kocht, wird er mit der angerrührten Speisestärke unter ständigem Rühren abgebunden. Die abgetropften Kirschen in den angedickten Saft geben und vermengen. Die Füllung sollte kurz abkühlen. Für die Streusel die Butter sehr weich werden lassen und mit Zucker und Mehl verkneten, bis sich Streuseln bilden. Für die Schmandfüllung werden Speisestärke und Zucker trocken vermischt. Anschließend das Ei hinzufügen und verrühren. Den Schmand in die Eimasse geben und so lange rühren, bis eine klumpfreie Masse entsteht. Wenn alle Füllungen vorbereitet sind, zuerst einen Löffel Kirschfüllung in jedes Tartelette geben. Danach die Schmandfüllung hinzufügen und diese dann mit Streuseln bedecken. Die Törtchen bei 180° C Umluft für ca. 25 Minuten backen.



Sendung: hr-fernsehen, "hallo hessen", 28.10.2021 16:00 Uhr