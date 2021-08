Ein Rezept von Julia Naumann, Inhaberin Café "Erste Sahne" in Oberursel für eine Tarteform mit ca. 24 cm Durchmesser

Zutaten Teig:

125 g Zucker

250 g Butter

375 g Mehl

1 Ei

Vanille je nach Geschmack

Zutaten Füllung:

500 g Beerenmix (tiefgefroren oder frisch)

350 ml Fruchtsaft

80 g Speisestärke oder 1 Päckchen Vanillepuddingpulver

50 g Zucker

Zubereitung:

Alle Zutaten für den Teig miteinander verkneten. Etwa zwei Drittel des Teiges ca. einen halben Zentimeter dick ausrollen und die Tarteform damit auslegen. Den restlichen Teig ausrollen und in Streifen schneiden.



300 ml Fruchtsaft zusammen mit dem Zucker aufkochen. Den restlichen Saft mit der Speisestärke verrühren und in den kochenden Saft einrühren. Abermals aufkochen und erst dann die gefrorenen Beeren unterheben.



Die Masse in die Tarteform geben und die Mürbeteigstreifen als Gitter auflegen.

Die Tarte bei 200° C für ca. 20-30 Minuten backen.





