Ein Rezept ca. 40 kleine Brownies oder ein Kuchenblech von Stefan Streicher, Konditor aus Allendorf.

Zutaten:

150 g Kuvertüre, zartbitter

100 g gesalzene Erdnüsse, gehackt

125 g Butter

100 g Mehl

2 Eier

100 g Zucker

25 g Kakao

20-30 ml flüssige Sahne

Zutaten Schokosoße:

125 ml Wasser

50 g Kakao

80 g Zucker

1 Prise Salz

Außerdem:



Erdnüsse für Dekoration

Goldenes Lebensmittelfarbpulver

Zubereitung:

Die Kuvertüre mit der Butter in einem Topf auf dem Herd oder auf dem Wasserbad schmelzen. Die Eier mit dem Zucker cremig aufschlagen und die Schoko- Buttermasse in dünnem Strahl unterrühren. Mehl mit Kakao darüber sieben und zusammen mit den gehackten Erdnüssen und der flüssigen Sahne unterheben. Den Teig in die gefettete Form füllen und bei 180° C Ober-/ Unterhitze ca. 25 Minuten backen.

Das Wasser mit Zucker und Salz aufkochen. Den Kakao mit einem Schneebesen einrühren und ein paar Minuten köcheln lassen. Danach die Brownies in die Sauce tauchen oder die Soße direkt auf die Brownies streichen. Die Erdnüsse für die Dekoration in der goldenen Lebensmittelfarbe wälzen. Die Nüsse anschließend zur Dekoration auf die Brownies streuen.



Sendung: hr-fernsehen, "hallo hessen", 20.08.2020 16:00 Uhr