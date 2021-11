Ein Rezept für vier Personen von Marcus Wilsdorf, Kochschule "Mahlzeit!" aus Wiesbaden.

Zutaten:

2 Eier

Salz, Pfeffer, Muskat

200 g Mehl

300 g frische Pilze

2-3 Wirsingblätter

600 g Schweinefilet

2 Rosmarinzweige

Pflanzenöl zum Braten

2 EL Butter

2 Schalotten, fein gewürfelt

150 ml Hühnerbrühe

2 EL Blattpetersilie, gehackt

75 g Butter für die Soße





Kräuter für die Dekoration

Zubereitung:

Für den Knöpfleteig, Eier, Salz und Muskat verrühren. Danach das Mehl unterarbeiten und mit einem elektrischen Handrührer mit dem Knethaken so lange schlagen, bis der Teig kleine Bläschen bildet.

Reichlich Salzwasser in einem Topf zum Kochen bringen. Den Teig Portionsweise mit einer Spätzlepresse hineindrücken. Die Knöpfle einmal aufkochen lassen, mit einem Sieblöffel herausnehmen, kalt abspülen und abtropfen lassen. Die Pilze putzen und würfeln.

Den Backofen auf 150° C vorheizen. Von den Wirsingblättern den Strunk herausschneiden, die Blätter für eine Minute in kochendem Salzwasser garen. Danach in kaltem Wasser abschrecken.

Das Schweinefilet mit Salz und Pfeffer würzen. In einer Pfanne mit etwas Öl und Butter zusammen mit dem Rosmarin von beiden Seiten anbraten. Das Fleisch anschließend straff in die Wirsingblätter einwickeln und für 15 Minuten im heißen Ofen garen.

Die Knöpfle mit Butter in einer großen Pfanne etwa eine Minute lang anbraten. Dann die gewürfelten Pilze und Schalotten dazugeben und weitere zwei Minuten mitbraten. Die Hühnerbrühe zugießen und das Ganze vom Herd nehmen. Die fein gehackte Petersilie einrühren, mit Salz und Pfeffer abschmecken und die restliche Butter in die Soße schwenken. Die Knöpfle auf tiefe Teller verteilen, das Schweinefilet schneiden und darauf anrichten.



