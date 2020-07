Ein Rezept Personen von Reiner Neidhart, Restaurant Neidharts Küche, Karben

Gerauchtes Aprikosendressing

Zutaten:

6 Frische Aprikosen

120 ml Orangensaft

4 EL Olivenöl

1 TL Honig

2 TL heller Balsamico

½ Orange, den Abrieb

Zitronenpfeffer

geräuchertes Paprikapulver

Zubereitung:

Die Aprikosen waschen, entsteinen und in kleine Würfel schneiden. Mit den anderen Zutaten fein pürieren und abschmecken.

Passt gut zu Rucola, Tomaten oder auch zum Marinieren von gebratenem Geflügel.

Limonen-Zitronengras-Ananas-Sauce

Zutaten:

120 g Ananas

10 g Ingwer

40 ml Ananassaft

4 cl Kokosmilch

4 EL Olivenöl

1 Limone, Abrieb und Saft

1 TL Feigensenf

1 TL rosa Pfeffer

1 TL Zitronengraspüree

½ rote Cilly

1 EL gerösteter Sesam

Zubereitung:

Alle Zutaten in einem hohen Gefäß mit dem Pürierstab mixen.

Passt zu gebratenem, gegrilltem Fisch, Meeresfrüchten und Geflügel.

Himbeer-Chili-Sauce

Zutaten:

80 ml Himbeeressig

140 g frische Himbeeren

1 EL Honig

¼ getrocknete Chilischote

60 ml Olivenöl

90 ml Rapsöl

Zubereitung:

Alles mit einem Stabmixer pürieren.

Passt zu Blattsalaten, gebackenem Schafskäse, Büffelmozzarella, Geflügel oder Wild.

Gebratene Geflügelbrust:

Zutaten:

4 Geflügelbüste a 160 g

Salz, Pfeffer

2 EL Rapsöl zum Anbraten

Zubereitung:

Das Fleisch würzen und in Rapsöl anbraten. Danach im Ofen bei 180° C ca. 6-8 Minuten garen.

Danach das Fleisch kurz ruhen lassen und anschließend in dünne Scheiben schneiden.

Salat was der Garten so hergibt

Zutaten:

200 g gemischter Salat der Saison

Zubereitung:

Den Salat zupfen und waschen.

Auf den Tellern verteilen. Die Geflügelbrust darauf anrichten und mit dem Dressing marinieren.





Sendung: hr-fernsehen, "hallo hessen", 03.07.2020, 16:00 Uhr