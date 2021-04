Ein Rezept für 4 Personen von Christian Kolb, „artichoc“, Bad Vilbel.

Zutaten:

1 Rolle Blätterteig oder mehrere Blätter, ca. 250 g – wird zu 2 Bahnen

Schwarzer Sesam, zum Bestreuen

3 Eier

150 g Frischkäse

100 g Crème Frâiche

1 Prise Salz

1 Prise Pfeffer, aus der Mühle

500 g grüner Spargel, (küchenfertig

150 g Rhabarber, in ½ cm dicke Scheiben geschnitten

100 g geriebener Goudakäse

für die Erdbeer-Hollandaise:

4 Eigelbe

1 TL Sojasauce

3 EL Apfelwein

1 EL Erdbeer-Schnaps

1 EL Apfelessig

4 Tropfen Worchester-Sauce

1 Prise Salz

250 g Butter, geschmolzen

100 g Erdbeeren, püriert

Zubereitung:

Den Blätterteig in 2 Bahnen á 20 x 40 cm zuschneiden. Die Bahnen auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen. Den Rand jeweils 2,5 cm einschlagen, mit einem Pinsel mit Wasser einstreichen und mit schwarzem Sesam bestreuen.

Eier, Frischkäse, Crème Frâiche in eine Schüssel geben und kurz aufschlagen. Anschließend die Masse auf beide Blätterteigstreifen verteilen, ohne über den Rand zu kommen. Auf jeden Streifen gleichviel geputzten grünen Spargel verteilen. Darüber locker den Rhabarber und den Käse streuen. Im vorgeheizten Ofen bei

200° C ca. 30-40 Minuten backen.

Die Eigelbe mit Sojasauce, Apfelwein, Schnaps, Apfelessig, Worchester-Sauce und Salz in eine Metallschüssel geben. Etwas Wasser in einen Topf zum Kochen bringen und die Schüssel auf den Topf setzen (dabei darf die nicht ins Wasser fallen) und mit einem Schneebesen cremig aufschlagen. Danach die Schüssel vom Topf nehmen und lauwarm weiter aufschlagen. Jetzt die geschmolzene Butter langsam, nach und nach unter die Masse schlagen. Zum Schluss, die pürierten Erdbeeren in die Hollandaise einrühren.



Sendung: hr-fernsehen, "hallo hessen", 19.04.2021, 16:00 Uhr