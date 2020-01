Ein Rezept für 4 Personen von Siggi Reitz vom Landgasthof "Zum Löwen" in Hasselbach.

Zutaten:

16 Scheiben Frühstücksspeck

6 Eier

3 EL Mehl

½ TL Salz

50 ml Sprudelwasser

200 ml Milch

1 Prise Zucker

Petersilie

etwas Öl zum Ausbacken

1Kopf Endiviensalat

1 Bund Schnittlauch

2 Orangen

2 TL Zitronensaft

300 g Sahnejoghurt

Salz und Pfeffer

2 Prisen Zucker

Zubereitung:

Die Eier trennen und das Eiweiß in einer separaten Schüssel auffangen.

Das Eigelb mit Mehl, Sprudelwasser, Salz und der Milch zu einem dickflüssigen Teig verrühren. Den Zucker in das Eiweiß geben, dieses steif schlagen. Anschließend unter das Eigelb heben. Danach eine Pfanne mit Öl auf mittlerer Stufe erhitzen.

Vier Scheiben Schinken pro Portion in die Pfanne geben und kurz von beiden Seiten anbraten. Anschließend wieder aus der Pfanne nehmen.

Ein bis zwei Kellen vom Pfannkuchenteig in die gleiche Pfanne geben und die gebratenen Speckscheiben auf den Teig legen und etwas andrücken. Nach etwa fünf Minuten den Pfannkuchen wenden und weitere fünf Minuten von der anderen Seite backen lassen.

Den Pfannkuchen von beiden Seiten goldbraun backen und im Ofen warm stellen. Mit dem Rest der Zutaten genauso verfahren. Zum Anrichten die Pfannkuchen mit etwas gehackter Petersilie bestreuen.

Tipp: Am besten mit zwei oder einer großen Pfanne backen.

Den Endiviensalat putzen und den dicken Strunk entfernen. Die Blätter in kaltem Wasser waschen und trocken schleudern. Den Salat in anderthalb Zentimeter breite Streifen schneiden. Den Schnittlauch in feine Röllchen schneiden.

Die Orangen mit einem scharfen Messer so schälen, dass die weiße Haut vollständig entfernt ist. Die Fruchtfilets zwischen den Trennhäuten herausschneiden, dabei den Saft über einer Schüssel auffangen. Vier bis sechs Esslöffel Orangensaft, Zitronensaft und Sahnejoghurt in einer Schüssel verrühren. Mit Salz, Pfeffer und einer Prise Zucker würzen. Den Salat, Orangenfilets und Schnittlauch untermischen.

Die Pfannkuchen zusammen mit dem Salat auf einem großen Teller anrichten



