Ein Rezept für vier Personen von Siggi Reitz vom Landgasthof "Zum Löwen", Weilrod-Hasselbach.

Zutaten:

4 Hähnchenbrüste

1 EL helles Sesamöl

3 EL Mandelblättchen

300 g junger Blattspinat

100 g Wildkräutersalat mit Blüten

200 g Ziegenkäse

250 g Erdbeeren

1 TL Blütenhonig

2 EL Erdbeeressig

3 EL Walnussöl

2 EL Sonnenblumenöl

Salz, Pfeffer

Zubereitung:

Die Mandelblättchen in einer Pfanne ohne Fett unter Rühren bei mittlerer Hitze hellbraun rösten. Danach aus der Pfanne nehmen und abkühlen lassen.

Den Spinat waschen, verlesen und trockenschleudern. Die Erdbeeren waschen und putzen. Vier große Erdbeeren in kleine Stücke schneiden und mit einer Gabel zerdrücken. Die übrigen Beeren in Scheiben schneiden.

Honig, Essig und Erdbeermus gut miteinander verrühren. Beide Ölsorten mit einem kleinen Schneebesen gut unterrühren, salzen und kräftig pfeffern.

Die Hähnchenbrüste in Streifen schneiden mit Salz und Pfeffer würzen. Wenig Sesamöl in einer Pfanne stark erhitzen und die Hühnerstreifen braun braten und dabei wenden.

Inzwischen den Spinat mit dem Dressing mischen und auf Tellern anrichten. Die Erdbeerscheiben auf dem Salat verteilen, den Ziegenkäse zerpflücken und auch auf den Salat geben. Die Hühnerstreifen rund um den Salat verteilen. Die Wildkräuter mit den Blüten zum Garnieren anlegen und mit den Mandelblättchen bestreuen.

Weitere Informationen Tipps Den Spinat so lange wiederholt in frischem kaltem Wasser waschen, bis das Wasser frei von Sand bleibt. Erdbeeren behutsam in nicht zu kaltem Wasser und nur kurz in einer Schüssel waschen. Erst danach die Blütenkelche entfernen. Die leckeren Beeren sind druckempfindlich, verlieren unter einem harten Wasserstrahl Ihre Konsistenz und das herrliche Aroma. Deshalb auch erst kurz vor dem Verzehr waschen und nicht zu dicht aufeinander lagern. Den Ziegenkäse eine halbe Stunde vor dem Verzehr aus dem Kühlschrank nehmen, bei Zimmertemperatur können sich Aroma und Konsistenz perfekt entfalten. Ende der weiteren Informationen



