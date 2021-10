Ein Rezepte für vier Personen von Daniel Hagen Wolf, "Landgasthof" in Ellenbach.

Zutaten:

für den Nudelteig:

300 g Mehl

300 g doppelgriffiges Mehl

6 Eier

40 g Butter

30 g Wasser

Kräuter nach Geschmack

für die Sauce:

200 g Erbsen

150 ml Gemüsebrühe

Salz, Pfeffer

100 g Schinken

¼ Hokkaido Kürbis

1 Schalotte

100 ml Sahne

1 Knoblauchzehe

1 Stück Parmesan

Schalotte

Sonnenblumenöl

Zubereitung:

Für den Nudelteig Eier mit Wasser mixen und in die Schüssel zum Mehl geben. 40 g Butter mit Salz und Kräutern erwärmen. Die Mischung dann in die Mehlschüssel sieben. Einen geschmeidigen Teig kneten und diesen eine Stunde ruhen lassen. Mit der Nudelmaschine dünne Bahnen ausrollen und mit der Chitarra Tagliatelle herstellen. Die Tagliatelle mit Mehl bestreuen und auf einem Blech lagern.

Für die Sauce den Kürbis ausschaben und in kleine Würfel schneiden. Schalotten in kleine Würfel schneiden und im Sonnenblumenöl glasig andünsten. Den Kürbis zugeben und farblos anschwitzen. Etwas Gemüsebrühe angießen und den Kürbis bissfest garen. Die Hälfte der Erbsen mit der Gemüsebrühe und der Knoblauchzehe zu einer cremigen Paste mixen. Die Nudeln in Salzwasser al dente kochen. Die Sahne in einem Topf erhitzen. Erbsen und Erbsenpaste zugeben, mit Salz und Pfeffer würzen. Den Schinken in Würfel schneiden und zufügen. Die Nudeln abgießen und unter die Erbsenmasse mischen. Das Ganze mit Parmesan würzen, mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die Tagliatelle in einem tiefen Teller anrichten und die Kürbiswürfel als Topping darüber geben.



Sendung: hr-fernsehen, "hallo hessen", 25.10.2021, 16:00 Uhr