Ein Salatrezept für vier Personen von Heidi Jung, Gärtnermeisterin aus Frankfurt-Oberrad.

Zutaten:

1000 g bunte Tomaten

1 weiße Zwiebel

1 Bund Bergbohnenkraut

Pfeffer, Salz, Zucker

Olivenöl

weißer Balsamicoessig

3 Knoblauchzehen

Zubereitung:

Die Tomaten waschen, trocknen und vierteln. Zwiebel und Knoblauch in feine Würfel schneiden. Olivenöl in die Pfanne geben, Zwiebeln und Knoblauch darin glasig dünsten. Das Bergbohnenkraut fein schneiden und mit in die Pfanne geben. Alles mit Pfeffer, Salz, Zucker und Essig abschmecken. Lauwarm über die Tomaten geben, vorsichtig durchmischen, mit leckerem Knoblauchbrot genießen.



Sendung: hr-fernsehen, "hallo hessen", 03.08.2021, 16:00 Uhr