Ein Rezept von Daniela Kircher, Ernährungsberaterin aus Fulda.

Zu den Rezepten:

Zutaten (für 2 Personen):

130 ml Haferdrink, Milch oder Kokosmilch

60 g Haferflocken, zart

Ahornsirup, Honig oder Reissirup zum Süßen je nach persönlichem Geschmack

1 EL Leinsamen

1 EL Kürbiskerne

1 EL Mandelsplitter

Vanillepulver

150 g verschiedene Beeren oder Obst der Saison

Zubereitung:

Die Mandelsplitter in einer kleinen Pfanne anrösten. Haferflocken und Vanille in eine Schüssel geben und den Haferdrink darüber gießen und alles verrühren. Nach Bedarf süßen und quellen lassen.

Die Beeren und Leinsamen, geröstete Mandelsplitter und Kürbiskerne auf dem Porridge schön anrichten.

Zutaten (für 2 Personen):

130 ml Haferdrink, Milch oder Kokosmilch

60 g Haferflocken, zart

Vanille

150 g gelbes Obst z.B. Pfirsich, Aprikosen, Banane, Mango

für das Granola auf Vorrat:

100 g Haselnüsse

100 g Kürbiskerne

100 g Mandelsplitter

100 g Pinienkerne

100 g Kokosöl

100 g Honig

Etwas Zimt und Vanille

1 Prise Salz

Zubereitung:

Haferflocken und Vanille in eine Schüssel geben. Haferdrink zugießen und alles verrühren. Nach Bedarf süßen und quellen lassen.

Für das Granola Kokosöl und Honig in einem Topf langsam erhitzen und verrühren. Die Kerne mit den Gewürzen vermengen und in die Kokos-Honig-Mischung rühren.

Alles auf einem mit Backpapier ausgelegtem Blech verteilen und bei 180° C

10 Minuten backen. Das Granola auf dem Blech wenden und weitere 3-4 Minuten backen. Danach abkühlen lassen und in ein Glas füllen.

Das Obst waschen und in Stücke schneiden. Obststück und Granola auf dem Porridge schön anrichten.

Zutaten (für 2 Personen):

130 ml Haferdrink, Milch oder Kokosmilch

60 g Haferflocken zart

Vanillepulver

etwas Reissirup zum Süßen nach persönlichem Geschmack

2 EL Kokosflocken

2 EL Naturjoghurt oder Skyr

150 g verschiedene Obstsorten in Regenbogenfarben z.B. lila Heidelbeeren, grüne Kiwi, gelbe Banane, orange Aprikosen, rote Himbeeren

Zubereitung:

Haferflocken und Vanille in eine Schüssel geben, den Haferdrink zugießen und alles verrühren. Nach eigenem Geschmack süßen und quellen lassen. Das Obst waschen und in mundgerechte Stücke schneiden. Den Porridge in eine Schüssel füllen. Mit dem bunten Obst ein Regenbogen legen. Am Rand des Bogens je einen Esslöffel Joghurt und die Kokosflocken (als Wölkchen) dekorieren.



Sendung: hr-fernsehen, "hallo hessen", 24.08.2021, 16:00 Uhr