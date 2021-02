Rezepte von Daniela Kircher, Ernährungsberaterin aus Fulda.

Die Rezepte:

Zutaten (für 1 Personen):

150 g Naturjoghurt - alternativ Cocos- oder Mandeljoghurt

1 EL Hagebuttenmus / alternativ Marmelade

1 EL Sanddornmuttersaft

½ TL Acerolapulver

100 g Heidelbeeren tiefgefroren

Bei Bedarf etwas Honig oder Ahornsirup zum Süßen

15 g Sesam, Walnuss, Pinienkerne

1 EL Weizenkeime

Zubereitung:

Den Joghurt mit Hagebuttenmus, Sanddornsaft und Acerola Pulver vermengen - bei Bedarf etwas süßen. Die Heidelbeeren in eine Schüssel geben, den Joghurt darauf verteilen. Als Topping die kleingehackten und gerösteten Saaten, Nüsse und die Weizenkeime obenauf geben.

Nährwerte pro Portion:

Energie 368 kcal

19 g Fett

15 g Eiweiß

8 g Ballaststoffe

800 yg B1 B2 B6 je 50 % des Tagesbedarfs

Vitamin C 800 mg

437 mg Calcium

180 mg Magnesium

4 mg Zink

Zutaten (für 3 Personen):

300 g Brokkoli in Stücken

2 Möhren

30 g geröstete Sonnenblumenkerne

2 EL Olivenöl

2 EL Balsamicoessig

2 TL Honig-Senf

½ TL Kräutersalz

etwas Pfeffer

Zubereitung:

Brokkoli waschen, kurz dämpfen und kleinschneiden bzw. im Häcksler zerkleinern. Möhre waschen, putzen und fein würfeln oder auch klein häckseln. Alle Zutaten in einer Schüssel vermengen. Essig, Senf, Gewürze und Öl miteinander verrühren und über den Salat geben.

Nährwerte pro Portion:

Energie 130 kcal

7 g Eiweiß

6 g Fett

12 g Kohlenhydrate

6 g Ballaststoffe

1500 yg Vitamin A

9 mg Carotin

5 mg Vitamin E

0,4 mg Vitamin B1

0,5 mg Vitamin B6

75 mg Vitamin C

Zutaten (für 2 Portionen):

6 Stiele Grünkohl

1 Paprika rot

1 Birne

30 g Haselnüsse, grob gehackt

Salz, Pfeffer

3 EL Olivenöl

für das Dressing:



½ Knoblauchzehe

4 EL Tahini

2 TL Honig

1 Limette

Etwas Wasser

Zubereitung:

Grünkohl waschen, trocken tupfen und in Stücke zupfen. Den Kohl in eine Salatschüssel geben, salzen, mit dem Olivenöl vermengen und kräftig durchkneten, damit er weich wird.

Die Paprika und die Birne waschen, putzen, in kleine Würfel schneiden und zum Grünkohl geben. Die Haselnüsse in einer Pfanne ohne Fett anrösten.

Für das Dressing alle Zutaten vermengen.

Den Salat auf einem Teller anrichten, mit den Haselnüssen garnieren und das Dressing darüber geben.

Nährwerte pro Portion:

Energie 380 kcal

9 g Eiweiß

28 g Fett

22 g Kohlenhydrate

9 g Ballaststoffe

450 yg Vitamin A

8 mg Vitamin E

125 mg Vitamin C

240 mg Calcium

120 mg Magnesium

Zutaten (für eine Portion):

100 g Staudensellerie

100 g Möhre

100 g Apfel

Etwas Öl

Zubereitung:

Alle Zutaten waschen, trocknen, putzen, grob zerkleinern und in einen Hochleistungsmixer geben.

Nährwerte pro Portion:

Energie 110 kcal

2 g Eiweiß

1 g Fett

23 g Kohlenhydrate

8 g Ballaststoffe

2125 yg Vitamin A

12 mg ß-Carotin

22 mg Vitamin C

800 mg Kalium



Sendung: hr-fernsehen, "hallo hessen", 23.02.2021, 16:00 Uhr