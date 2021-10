Ein Rezept für 4 Personen von Thorben Laas, "Berghütte Hoherodskopfklause", Schotten.

Zutaten:

500 g rohe Kartoffeln

500 g gekochte Kartoffeln

1 bis 2 Salatgurken

1 Becher Saure Sahne

40 g Grieß

1 kleinen Bund Dill

1 Ei

200 g fetter Speck (Rückenspeck)

1 Zwiebel

400 ml Brühe

400 ml Sahne

100 ml Weißwein

1 kleinen Bund Petersilie

Salz, Pfeffer

Muskat

Essig

Rapsöl

Schmalz zum Braten

Stärke zum Abbinden

Zubereitung:

Die rohen Kartoffeln schälen und mit einer Kartoffelreibe in eine Schüssel reiben. Die geriebenen Kartoffeln kurz stehen lassen, damit sich das Wasser aus der Kartoffel absetzen kann. Das Wasser abgießen und erst danach die gekochten Kartoffeln mit in die Schüssel reiben. Anschließend Grieß und Ei dazugeben und alles gut durchmengen. Den Kartoffelteig mit Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken. Als nächstes die Masse in gleich große Kugeln teilen und diese mit feuchten Händen länglich formen. Die länglichen „Spitzbuben“ auf ein bemehltes Blech oder Tablett legen, bis der gesamte Teig zu „Spitzbuben“ geformt ist. Die Spitzbuben in leicht siedendem, Salzwasser gar ziehen lassen. Dabei nicht zu viele auf einmal in den Topf geben, damit sie nicht aneinanderkleben. Für die Sauce den Speck würfeln und mit Schmalz in einem Topf auslassen, bis er richtig glasig ist. Die Zwiebel schälen, fein würfeln und zum Speck geben und ebenfalls glasig anschwitzen. Kurz bevor Speck und Zwiebel Farbe annehmen, mit Weißwein ablöschen und diesen wieder einreduzieren lassen. Dann mit Brühe und Sahne auffüllen, alles zum Kochen bringen und mit angerührter Speisestärke zu einer sämigen Soße abbinden. Mit Pfeffer und Salz abschmecken. Die Salatgurken waschen und mit dem Sparschäler nur jeden zweiten Streifen der Schale abschälen. Die geschälte Gurke mit dem Gurkenhobel oder Messer in Scheiben schneiden. Die saure Sahne dazugeben und den fein geschnittenen Dill mit Salz, Pfeffer, etwas Essig und Öl würzen und dann vorsichtig die Gurken unterheben. Die fertigen Spitzbuben auf tiefen Tellern verteilen und die Specksoße darüber geben. Die fein gehackte Petersilie über die Soße streuen und mit dem Gurkensalat servieren.

Tipps:

mehlige Kartoffeln sind für Spitzbuben besser geeignet als festkochende

sobald die Spitzbuben gar sind, schwimmen sie im Topf oben

Zwiebeln immer mit einem scharfen Messer schneiden, dann muss man nicht weinen

fetter Speck ist geräucherter sogenannter grüner Speck

Sahne zum Kochen sollte Zimmertemperatur haben, damit sie beim Kochen nicht gerinnt



Sendung: hr-fernsehen, "hallo hessen", 01.10.2021 16:00 Uhr