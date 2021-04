Rezepte von Barmeisterin Claudia Engbarth, „Switch – die Cocktailbar“ in Hattersheim

Klassische Maibowle

Zutaten:

1 l trockener Weißwein

0,5 l halbtrockener Sekt

1 Bund Waldmeister

250 g Erdbeeren

Eiswürfel nach Belieben

Zubereitung:

Alle Produkte vorher im Kühlschrank kühlen. Oder eine große Schale mit Eiswürfel befüllen und das Bowlegefäß auf die Eiswürfel setzen.

Den Weißwein in eine geeignete Schale füllen und den Waldmeister eine halbe Stunde darin ziehen lassen. Anschließend den Waldmeister aus dem Gefäß nehmen und den Sekt auffüllen. Die Erdbeeren waschen, putzen und kleinschneiden. Erdbeeren und Eiswürfel separat neben die Bowle stellen und je nach Geschmack kann man sich die Bowle verfeinern.

Alkoholfreie Maibowle

Zutaten:

1 l weißer Traubensaft

0,5 l Sprudelwasser

10 cl Limettensaft

250 g Melonenstücke, Sorte je nach Geschmack

1 Bund Waldmeister

Zubereitung:

Traubensaft und Mineralwasser in ein Gefäß geben und den Waldmeister für eine halbe Stunde darin ziehen lassen.

Die Melonenstücke und helle oder dunkle Trauben mit Limettensaft beträufeln und in die Bowle geben. Eiswürfel nach Belieben direkt in die Bowle geben oder dazu stellen.

Moderne Kräuterbowle

Zutaten:

1 l Gewürztraminer (Weißwein)

0,5 l trockener Sekt

1 Bund Waldmeister

Basilikum, Zitronenmelisse oder Minze je nach persönlichem Geschmack

250 g Früchte der Saison

Zubereitung:

Basilikum, Zitronenmelisse oder Minze für eine halbe Stunde im Wein ziehen lassen.

Die Früchte waschen, putzen, in mundgerechte Stücke schneiden und in die Bowle geben. Den Sekt zugießen und nach Belieben mit Eiswürfeln kühlen.

Waldmeister-Daiquiri „Woodruff“

Zutaten:

6 cl weißer, fruchtiger Rum

3 cl frisch gepresster Limettensaft

2 cl Waldmeistersirup

Zubereitung:

Alle Zutaten mit Eiswürfeln in einen Shaker geben und durchmixen. Die Flüssigkeit mit einem Strainer (Barsieb) in eine Cocktailschale abseihen. Die Eiswürfel bleiben im Shaker. Mit einem Waldmeisterblatt am Glasrand dekorieren.



