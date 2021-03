Salatrezept für vier Personen von Heidi Jung.

Zutaten:

200 g Wildkräutersalat

400 g Hähnchenbrust

Öl zum Marinieren

Wasabipulver

Pankopaniermehl

Olivenöl, Essig

Salz, Pfeffer, Zucker

Joghurt

Knoblauch

Frühlingszwiebel

Zubereitung:

Wildkräutersalat waschen, trockenschleudern und in eine Schüssel geben.

Die Hähnchenbrust waschen, trocken tupfen und in Streifen schneiden. Die Fleischstreifen mit Öl und Wasabipulver in einer Schüssel marinieren und eine Stunde ziehen lassen. Danach mit Paniermehl panieren und in Öl ausbacken.

Die restlichen Zutaten zu einer Vinaigrette verrühren, über den Salat geben und gut vermischen. Den Salat anrichten und die noch warmen Hähnchenstreifen anlegen.



