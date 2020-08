Ein Rezept für eine Portion von Sylvia Becker-Pröbstel von "eat and fun" in Bad Vilbel.

Zutaten:

1 Weizenvollkornfladen oder Weizenfladen

3-4 Blätter Radicchio

Rucolasalatblätter

2 Pflaumen, gelb oder violett

1-2 TL Pflaumenmus

40 g Schimmelkäse (Saint-Agur, Roquefort oder Schafskäse)

3-4 Walnüsse, gehackt

1 EL Crème fraîche

grüner Pfeffer gemahlen

Butterbrotpapier

Zubereitung:

Die Salatblätter und die Pflaumen waschen und trocken tupfen. Die Pflaumen entkernen und würfeln. Die Walnüsse hacken. Den Käse zerdrücken und mit der Crème fraîche verrühren. Den Weizenfladen in der Pfanne leicht erwärmen, herausnehmen und mit Pflaumenmus bestreichen. Salatblätter, Pflaumenwürfel und Walnüsse darauf verteilen. Käse und Crème fraîche zerdrücken und auf dem Salat verteilen. Darüber grünen Pfeffer mahlen. Den Fladen am unteren Ende hochklappen, falten und in Butterbrotpapier verpacken.



