Rezept für 4 Personen von Daniela Kircher, Ernährungsberaterin aus Fulda.

Zutaten:

Carpaccio:

1 Rote Bete

100 g Fetakäse

40 g Walnüsse

80 g Rucola

1,5 EL Olivenöl

1 EL Balsamico rot

1 TL Honigsenf

Salz, Pfeffer



Aromatisiertes Öl:

Olivenöl kalt gepresst

Mögliche Würzzutaten:

Knoblauch

Zitronenspalt

Rosmarinzweig

Chilischote

Zubereitung:

Rote Bete schälen und in dünne Scheiben hobeln. Den Fetakäse zerbröseln. Die Walnüsse grob hacken und in einer Pfanne rösten, herausnehmen und abkühlen lassen.

Für das Dressing Olivenöl, Balsamico und Senf in einer kleinen Schüssel vermengen und mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Die Rote Bete Scheiben auf einer Platte auslegen. Den Fetakäse, Rucola und Walnüsse auf der Roten Bete verteilen und abschließend das Dressing darüber geben.



Für das aromatisierte Öl das Olivenöl in eine Flasche geben, die Würzzutaten dazu geben und ca. 14 Tage ziehen lassen.