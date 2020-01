Fruchtig, knackig, frisch. Ein Rezept von Heidi Jung, Gemüsegärtnerin aus Frankfurt.

Zutaten für vier Personen:

4 Stück Rote Bete

1 Apfel

200 g Feldsalat

Eine handvoll gehackte Walnüsse

100 g gehobelten Parmesankäse

Olivenöl

Himbeeressig

Orangensaft

Salz, Pfeffer, Zucker

Zubereitung:

Die Rote Bete bissfest kochen. Danach schälen und in ganz feine Scheiben geschnitten auf ein Teller legen.

Feldsalat gut waschen, in der Salatschleuder trocken schleudern. Kleine Salathäufchen in die Mitte des Tellers legen.

Aus Essig, Öl und den anderen Zutaten eine Vinaigrette herstellen.

Den Apfel schälen und in feine Stückchen geschnitten in die Vinaigrette geben.

Anschließend die Vinaigrette über den Feldsalat und die Rote Bete träufeln .

Zum Schluss die gehackten Walnüsse und den gehobelten Parmesankäse darüber streuen.

Sendung: hr-fernsehen, "hallo hessen", 08.01.2020, 16:00 Uhr