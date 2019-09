Rezept von Reiner Neidhart von "Neidharts Küche" aus Karben

Zutaten Schafskäse-Knusperle:

12 Blätter Filoteig

400 g Fetakäse

100 g Joghurt

1 rote Zwiebel

6 getrocknete Datteln

2 getrocknete Feigen

2 EL Berberitzen

½ Salatgurke

2 Knoblauchzehen

3 Stiele Blattpetersilie

2 Stiele Koriander

Salz, Pfeffer

1 EL weißen Sesam

2 Eigelbe

1 Pinsel

Zubereitung Schafskäse-Knusperle:

Den Fetakäse klein schneiden und mit dem Joghurt mischen. Die Zwiebel,

Datteln, Feigen, Salatgurke, Knoblauchzehe in kleine Würfel schneiden und

mit der feingeschnittenen Petersilie und dem Koriander mischen. Den Sesam dazu geben und alles pikant abschmecken. Die Filoblätter nebeneinander legen und die Ränder mit Eigelb einstreichen. Die Masse auf den Blättern verteilen und diese dann einschlagen. Die Ränder etwas festdrücken. Im Ofen bei 190° C 16 Minuten backen oder in heißem Fett ausbacken.



Zutaten Heidelbeer-Ketchup:

1 Rote Zwiebel

40 g Rapsöl

½ TL Ingwer

1 EL Honig

6 cl Heidelbeeressig

200 g schwarze Heidelbeeren

100 ml Heidelbeersaft

100 ml Rotwein

Pfeffer, Curry

Zubereitung Heidelbeer-Ketchup:

Die Zwiebel in feine Streifen schneiden und in Rapsöl zusammen mit dem Ingwer glasig dünsten. Mit dem Essig ablöschen und etwas einkochen. Die Heidelbeeren, den heidelbeersaft und den Rotwein zugießen und weichkochen. Wenn die Beeren verkocht sind würzen. Mit dem Stabmixer pürieren und anschließend nochmals abschmecken.

Zutaten Wetterauer Lamm:

8 Medaillons aus der Lammkeule a 80 g

2 EL Rapsöl

1 Rosmarinzweig

1 Knoblauchzehe

Salz Pfeffer

Zubereitung Wetterauer Lamm:

Das Fleisch würzen und von beiden Seiten in Rapsöl braten. Danach im Ofen ca.4-6 Minuten bei 190 ° C garen.

Sendung: hr-fernsehen, "hallo hessen", 13.09.2019, 16:00 Uhr