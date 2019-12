Adventszeit ist Plätzchenzeit - da kommen die Schokokipferl von Konditorweltmeister Bernd Siefert aus Michelstadt gerade recht!

Zutaten für etwa 60 Kipferl





Für den Teig

170 gr Butter (kalte)

150 gr Mehl

30 gr Speisestärke

75 gr Zucker

'1 Päckchen Vanillezucker

2 Eigelbe

75 gr Mandeln (geschält und gemahlen)

45 gr Kakaopulver

100 gr flüssige Bitterschokolade bzw. Schokonikolaus



für die Deko

100 gr Kakaopulver und 100 gr süsser Schnee mischen

Zubereitung



1. Die Butter in kleine Würfel schneiden. Mehl, Speisestärke, Zucker, Vanillezucker, Butterwürfel, Eigelb, Mandeln und Kakao zusammen in eine Schüssel geben und zunächst mit den Knethaken des Handrührers, dann mit den Händen zügig zu einem glatten Teig verkneten.



2. Den Teig auf wenig Mehl zu 3 etwa 20 cm langen Rollen formen. Die Rollen abgedeckt für mindestens 2 Stunden, besser über Nacht, in den Kühlschrank stellen.



3. Den Backofen auf 180 Grad, Umluft 160 Grad, Gas Stufe 3 vorheizen.



4. Eine Teigrolle aus dem Kühlschrank nehmen und in etwa 1 cm dicke Scheiben schneiden. Jede Scheibe mit den Händen auf wenig Mehl zu einem etwa 7 cm langen Röllchen formen. Dabei sollten die Enden etwas dünner zulaufen.



5. Die Teigröllchen zu einem Hörnchen gebogen auf mit Backpapier ausgelegte Backbleche legen. Kipferl im vorgeheizten Backofen auf der mittleren Schiene etwa 10 Minuten backen. Die beiden übrigen Teigrollen wie beschrieben verarbeiten. Die fertig gebackenen Kipferl abkühlen lassen und mit dem Kakao/Schneegemisch übersieben.