Rezept von Reiner Neidhart, "Neidharts Küche" aus Karben

Zutaten:

4 Zanderfilets a 140 g

200 g Pfifferlinge

2 Schalotten

40 g Butter

40 g gemahlene Walnüsse

2 Stiele Thymian

1 EL Paniermehl

2 Eigelbe

Salz Pfeffer

Muskat

Zubereitung:

Die Pfifferlinge und Schalotten in kleine Würfel schneiden und in Butter glasig dünsten. Die Walnüsse, den gezupften Thymian, das Paniermehl und die Eigelbe dazu geben und abschmecken. Diese Paste auf die vorher gewürzten Zanderfilets streichen. Im Backofen bei 220° C Oberhitze überbacken. Die Temperatur auf 180° C herunterdrehen und den Fisch weitere sechs Minuten garen.

Zutaten Erbsenpüre:

400 g Erbsen(können auch Tiefkühlerbsen sein)

2 Schalotten

60 g Butter

0,2 l Sahne

Salz, Pfeffer

etwas Muskat

10 Blätter Estragon

2 EL geschlagene Sahne

Zubereitung:

Die Schalotten würfeln und mit den Erbsen und der Sahne weichkochen. Alles mixen und durch ein feines Sieb streichen. Abschmecken, den fein geschnittenen Estragon mit der geschlagenen Sahne unterheben.

Weitere Zutaten:

200 g Pfifferlinge

100 g Kaiserschoten

1 Schalotte

40 g Butter

2 Stiele Blattpetersilie

Salz, Pfeffer

Nächster Zubereitungsschritt:

Die Pfifferlinge, die Kaiserschoten und die gewürfelten Schalotten in Butter glasig dünsten. Die fein geschnittene Petersilie dazu geben und abschmecken.

Sendung: hr-fernsehen, "hallo hessen", 23.08.2019, 16:00 Uhr