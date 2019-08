Rezept von Zuschauerin Ingrid Möller aus Hintersteinau

Zutaten für 4 Personen:

2 kg Zucchini

1 kg bunter Paprika

500 g Zwiebeln

1 Flasche Gurkenaufguss nach Anleitung verdünnen

500 ml Apfelsaft

200 g Zucker

1 TL Salz

2 TL Curry

Dillköpfe (oder Dill), Senfkörner und Pfefferkörner

Zubereitung:

Die Zucchini und die Paprika waschen, trocknen und in kleine Würfel schneiden. Die Zwiebel schälen und ebenfalls in kleine Würfel schneiden. Gurkenaufguss mit Apfelsaft und Gewürzen aufkochen. Gemüse hinzugeben und noch einmal ca. sieben Minuten schwach kochen. Alles heiß in gespülte Schraubgläser geben und zuschrauben. Kurz auf den Kopf drehen. Kalt essen! Dazu passen z.B. Pellkartoffeln oder kalter Braten.

Sendung: hr-fernsehen, "hallo hessen", 07.08.2019, 16:00 Uhr