Rezept von Norbert Sattler aus Offenbach/Bieber

Zutaten:

750 g Kartoffel

500 g Zucchini

2 Zwiebel

1 Knoblauch

1/2 Teelöffel Thymian

1/4 l Sahne

Salz

Pfeffer

Butter

Zubereitung:

Kartoffel schälen und reiben. Zucchini in Scheiben hobeln. Die Zwiebel schälen und in Würfel schneiden. Kartoffel und Zucchini in eine gebutterte Form schichten. Sahne schlagen, Zwiebel, gepressten Knoblauch und Gewürze unterrühren. Auf die Kartoffel-Zucchinimasse geben. Im heißen Ofen bei 220 Grad(Umluft) 40 Minuten garen.

