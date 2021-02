Sie können uns ein Lächeln ins Gesicht zaubern und dabei helfen, für einen Moment das Leid zu vergessen. Die Rede ist von Therapiehunden. Balou ist ein Berner Sennenhund und geht normalerweise regelmäßig ins Altenheim. Wie hilfreich das ist, verrät uns Manuela Freidhof, die ihren Hund Balou als Therapiehund ausbilden ließ. In seinen Einsätzen kann er oft besser helfen als jede Medizin. Was ein Therapiehund alle bewirken kann erzählt sie uns in hallo hessen.