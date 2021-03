Die Burgen des Mittelrheintals, das Unesco Weltkulturerbe oder einfach der Rhein in der Frühlingssonne. Das alles gehört zum Job von Bianka Rössler. Sie ist Kapitänin und Chefin der Rössler-Linie in Rüdesheim. In hallo hessen stellt sie die schönsten Routen auf dem Rhein vor und verrät, wie sie selbst zur Rheinkapitänin wurde.