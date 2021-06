Viele Bienen-Schwärme nennt Oliver Hohmann sein Eigen und er ist einer der weniger Berufsimker in seiner Region. Bereits mit 16 Jahren half er seinem Vater, einem Hobby-Imker aus Fritzlar. In Kirchhain bei Marburg absolvierte er eine Ausbildung zum Imker und war danach der jüngste Berufsimker in Deutschland.