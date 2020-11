Am Freitag beginnt bei Online-Anbietern und in den Geschäften wieder die Jagd auf die besten Schnäppchen. Allerdings ist Vorsicht geboten. Händler geben oft die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers an. Das täuscht den Kunden einen enormen Preisnachlass vor. Die Verbraucherzentralen warnen seit Jahren vor diesen Sonderangeboten. Unser Experte erklärt, worauf Sie achten sollten.