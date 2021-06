Im Sommer ist das Angebot an Beeren besonders groß. Auf den Wochenmärkten finden sich jetzt wieder Himbeeren, Johannisbeeren, Erdbeeren. In Beeren stecken viele Vitamine, Mineralien, Ballaststoffe und sekundäre Pflanzenstoffe, die beschädigte Körperzellen reparieren können. Zugleich sind sie kalorienarm: In 100 Gramm stecken maximal 44 Kalorien. Weil sie viele Ballaststoffe enthalten, machen Beeren trotzdem schnell satt.