Wir befinden uns mitten in der Rosenzeit. Rosen sind eine tolle Deko. Was kann man alles auf Rosen machen? Wie bindet man richtig einen Strauß? Eignen sich alle Rosensorten? Wie bleiben Sie besonders lange frisch? Diese und andere Fragen klären wir in hallo hessen mit der Meisterfloristin von "Blumen und mehr Manufaktur" Anna-Lena von Gazali.