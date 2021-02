Für sein Hobby braucht er Geduld: Thilo Reuße ist immer auf der Jagd nach dem perfekten Foto. Stundenlang liegt er auf der Lauer um seine tierischen Models in freier Natur in Szene zu setzen. Wie seine einzigartigen Fotos gelingen, verrät er heute in „hallo hessen“. Sein Lieblingsmotiv: der Eisvogel!