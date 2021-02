Hessens jüngste Falknerin Janin Kristin Schneider und ihre Falken-Dame Ayla werden uns heute in ihren Bann ziehen. Janin Kristin Schneider ist mit 17 Jahren Hessens jüngste Falknerin. Während andere 17-Jährige sich mit Freundinnen treffen oder an Parties denken, ist Janin Kristin Schneider aus Runkel an der Lahn lieber mit ihren Tieren draußen auf der Jagd