Hilfe für Obdachlose Der Arzt Prof. Gerhard Trabert ist seit über 20 Jahren bei uns in Hessen für die Ärmsten der Armen im Einsatz. Er versorgt Wohnsitzlose mit Medikamenten und Kleidung. Und was vielleicht das Wichtigste ist - er nimmt sie als Menschen wahr und gibt Ihnen somit etwas von ihrer Würde zurück. Über seine Arbeit und die Geschichten, die er auf der Straße mit den Menschen erlebt erzählt er in hallo hessen.