Seit 2013 leitet Prof. Dr. Marcel Verhoff das Institut für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Frankfurt. In hallo hessen erzählt er, wie sein Arbeitsalltag aussieht welche Herausforderungen er täglich meistern muss und wann die Rechtsmedizin an ihre Grenzen kommt. Außerdem verrät er, warum erfolgreiche Krimiautoren, wie Nele Neuhaus und Jan Seghers, seinen Rat so schätzen.