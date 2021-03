Die Modau ist ein 44 Kilometer langer Fluss in Hessen. Ein eher unscheinbarer Fluss, den kaum einer kennt. Einer aber kennt ihn ganz genau: Prof. Dr. Torsten Schäfer. Er ist an der Modau aufgewachsen und hat sich schon in jungen Jahren in den Fluss quasi verliebt und sich um ihn gesorgt: so machte er bei Säuberungsaktionen mit, sammelte Vogelfedern, züchtetet Schnecken und freundete sich mit allen Tieren in und am Gewässer an.