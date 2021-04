Die Tierrettung im Einsatz Heute stellen wir Ihnen die Tierretter der Freiwilligen Feuerwehr vor. Bei uns ist Stefan Kunisch zu Gast, von der Freiwilligen Feuerwehr Kelkheim-Münster und Leiter der Tierrettungsgruppe im Main-Taunus-Kreises. Er hat schon viele kuriose Situationen miterlebt, in die sich Tiere reinmanövriert haben oder unverschuldet in Gefahr geraten sind. Und immer ist er als Retter in der Not zur Stelle!