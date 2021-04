Mark T. Hofmann ist Kriminalanalytiker. Er untersucht, wie Straftäter ticken und was sie motiviert. Der Experte der hr-Serie "Crimetime im Interview" versucht die Motive und die Psychologie der Täter zu erklären. In hallo hessen erfahren wir, wie er an diese Informationen kommt und wie die Zusammenarbeit mit den Ermittlungsbehörden aussieht.