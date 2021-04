Die Karriere von Chris Kaula als Tier- und Naturfotograf begann bei einer Reise auf die Falklandinseln. Dort haben ihn vor allem die Vögel fasziniert. "Hier Zuhause braucht man mehr Geduld für ein gutes Foto", sagt der 30-Jährige. Wen er am schönsten in Szene setzt, weil sie ihm besonders nahe kommen und er das besondere Händchen für Tiere hat, das sehen wir in der Sendung.