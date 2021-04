Heute ist der Tag des Wolfes. Der Aktionstag des NABUs soll mit Vorurteilen über das scheue Raubtier aufräumen, aber auch für mehr Unterstützung für Weidetierhalter werben. Axel Gomille, fotografiert wilde Wölfe in Deutschland und beobachtet mit großer Freude, dass mittlerweile vier Wölfe in Hessen ihr Revier bezogen haben und gerade jetzt im Frühling auf Partnersuche sind. Vielleicht wird 2021 das Jahr, in dem es tatsächlich wieder ein Rudel in unserem Bundesland gibt.