Frank Vollmer ist begeisterter Horexfahrer und Bastler und hat eine 350er Regina mit Seitenwagen von 1953 in seiner Garage stehen. Sein Großvater war der Chefkonstrukteur bei Horex. In den Spitzenzeiten des Wirtschaftswunders lief in Bad Homburg alle sieben Minuten eine Horex vom Fließband. Regina, Imperator, Resident.