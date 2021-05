In über 2/3 der hessischen Haushalte gibt es Fahrräder, im Schnitt mindestens zwei pro Haushalt. Viele nutzen das Fahrrad in der Freizeit aber auch auf dem Weg zur Arbeit. Bei Dieben sind gerade die teuren Fahrräder begehrte Beute. Mit welchem Schloss und wo Sie Ihr Fahrrad am besten absichern können, sagt uns gleich eine Expertin der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle. Und jetzt werden Sie Ihren Augen kaum trauen, wenn wir Ihnen einen der dreistesten Fahrraddiebstähle Hessens zeigen.