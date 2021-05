Wandern auf dem Lutherweg 1521 Unser Ausflugstipp ist ein ganz besonderer Wander- und Pilgerweg mitten in Hessen, topaktuell und historisch zugleich. Der Lutherweg 152, natürlich auch landschaftlich wunderschön gelegen. Vor genau 500 Jahren kam Martin Luther nach einer Reise quer durch Hessen auf der Wartburg in Eisenach an.