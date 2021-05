Die größte Pferderasse der Welt Shire Horses. Sie sind die größte Pferderasse der Welt und sie sind eine echte Seltenheit: Allein in Hessen gibt es etwa 60.000 Pferde, doch nur rund 100 davon sind Shire-Horses. Liane Reinemer ist Pferdetrainerin und ist den Riesen verfallen. Heute ist sie mit ihrem Schützling "Tom" zu Gast und erklärt, was diese Rasse so besonders macht.