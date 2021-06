Ein Ausflug nach Oberursel Marion Unger ist die wohl bekannteste Stadtführerin in Oberursel. Warum mochte der Müller keine Kartoffeln? Wurde in Oberursel im Mittelalter Bier gebraut? Was für eine Rolle spielten Zünfte in Oberursel? Antworten auf diese und weitere Fragen erhalten Sie von der Stadtführerin Marion Unger, in hallo hessen stellt sie uns den Ort als Ausflugstipp vor.