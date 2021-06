Es ist der Albtraum für Angehörige: Wenn Menschen ihr gewohntes Umfeld verlassen, nicht mehr in der Schule auftauchen, nicht an der Arbeit, sich nicht bei Freunden und Familie melden. Wie wird in diesen Fällen ermittelt? Susanne Wolf, von der Vermisstenstelle des Landeskriminalamtes, erzählt von der nervenaufreibenden Arbeit.