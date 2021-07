Raus in die Natur und in die Sonne – aber bitte nicht dorthin, wo alle sind! Das klingt doch nach einem guten Plan für die Sommerferien. Direkt um die Ecke finden sich oft noch beinahe unentdeckte Orte und Wanderwege. Und einer der sie fast alle kennt ist hr-Moderator Tim Frühling. Denn nicht nur aufgrund seines Berufs kennt er viele schöne Ecken in Hessen. Auch privat ist er begeisterter Wanderer und Natur-Fan.