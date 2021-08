Heidi Hühner und ihr Lebensgefährte beherbergen ungewöhnliche Haustiere: Nandus fühlen sich bei ihnen in Nordhessen so richtig wohl. Wir stellen dieses ungewöhnliche Hobby in „hallo hessen“ vor. Außerdem gehen wir der Frage nach, wie man aus einem Nandu-Ei wohl Rührei macht und wie viele Personen davon satt werden.