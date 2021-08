Bis Mitte August sind die Perseiden am Himmel zu sehen. Und in diesem Jahr dürfte der Meteor-Strom besonders spektakulär sein, denn das Licht des Mondes stört die Sternschnuppennacht nicht. Steffen Kossatz aus Pohlheim ist Hobby-Fotograf. Ihn fasziniert die Schönheit der Sterne. Deshalb hält er diese Momente und andere Dinge am Nachthimmel, die für uns mit bloßem Auge kaum wahrnehmbar sind, mit seiner Fotokamera fest.