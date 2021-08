Lisa Jordan aus Heppenheim-Erbach übt mit ihren zwei Shetlandponys immer wieder neue Tricks ein und führt Kunststücke vor. Inzwischen kann das Pony Muffin über 30 verschiedene Tricks: Winken, Wäsche abhängen, einen Hula-Hoop-Reifen am Hals kreisen lassen. Heute zeigt er in „hallo hessen“, gemeinsam mit seinem Kumpel „Jack“, was ein Pony alles lernen kann.